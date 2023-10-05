Топ-6 знаков зодиака, которые делают первый шаг, эти люди известны своим напористым и активным характером.

В то время как некоторые люди предпочитают ждать подходящего момента, другие более активны, когда дело доходит до установления романтических связей.

Если вам интересно, какие знаки зодиака с большей вероятностью сделают первый шаг в отношениях, читайте дальше, чтобы узнать о шести знаках.

1. Овен (21 марта – 19 апреля)

Овен, пылкий и страстный Овен, возглавляет список, когда дело доходит до первого шага. Их авантюрный дух и бесстрашие заставляют их не бояться преследовать то, чего они желают в любви. Овны — прирожденные лидеры и не стесняются проявлять инициативу и выражать свои чувства.

2. Зодиак Лев (23 июля – 22 августа)

Львы известны своей уверенностью и притягательной харизмой. Они преуспевают в центре внимания и часто делают первый шаг в любви. Львы щедры на комплименты и широкие жесты, что делает их подход к романтике смелым и незабываемым.

3. Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

У Стрельцов сильная склонность к авантюрам, и это распространяется и на их личную жизнь. Они не боятся исследовать новые территории, как в буквальном, так и в романтическом смысле. Стрельцы часто делают первый шаг, движимые любопытством и стремлением к захватывающим связям.

4. Зодиак Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецы — естественные коммуникаторы и преуспевают в социальных взаимодействиях. Они умеют растопить лед и начать разговор с потенциальными партнерами. Близнецам нравится получать удовольствие от знакомства с кем-то новым, и они часто первыми завязывают разговор.

5. Весы (23 сентября – 22 октября)

Весы — мастера обаяния и грации. У них есть умение заставить других чувствовать себя комфортно и ценить их, что делает их умелыми инициаторами в любви. Весы часто делают первый шаг в налаживании связей благодаря своему теплому и гостеприимному характеру.

6. Зодиак Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионы известны своей интенсивной и страстной натурой. Когда они нацеливаются на кого-то, они не боятся сделать первый шаг. Скорпионов привлекают глубокие и преобразующие связи, и они пойдут на все, чтобы инициировать и развивать их.

Источник: astrotalk.com.

Последние новости Украины:

Излучают оптимизм даже в сложные времена: названы самые позитивные знаки Зодиака.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.