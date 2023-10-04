В этот раз на своей странице в Instagram Алла Мазур с "1+1" опубликовала важный пост.

"О них мало знают, и они не часто рассказывают о своей боли. Но в их жизни сейчас две войны. Одна – большая: наша общая оборона от врага. И вторая – личная. Часто невидимая и скрытая. Потому что о раке в обществе и дальше говорят преимущественно шепотом", - пишет Алла Мазур.

Алла Мазур подчеркнула, что каждая восьмая украинка сталкивается сейчас с раком молочной железы, и все это в невероятно сложных условиях, когда средств не хватает, а нужных лекарств мало.

Алла Мазур анонсировала благотворительный забег в поддержку женщин с раком груди, который состоится в эту субботу, 7 октября, в 8.00 в Киеве на ВДНХ.

В прошлом году на средства, собранные Race for the Cure в Украине, купили 431 упаковку препарата Летрозол, который ежедневно принимают женщины с гормонозависимым раком груди. В этом году планируют собрать 2 миллиона гривен, чтобы закупить дорогостоящий препарат Палбоциклиб, который не покрывает государство, и передать его на баланс Национального Института рака.

"А пока - может, вдохновит вас этот ролик. Как зацепил меня. Так много в нем знакомого... Мы не раз уже убеждались, что вместе - сильнее. Вот еще один момент, когда можем взяться за руки, чтобы помочь своим и изменить ход событий. Присоединяйтесь❤️", - добавила Алла Мазур.

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