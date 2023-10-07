Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова представила простой способ удивить, предложив вкусный десерт - тыквенно-апельсиновый пудинг. Рецепт этого десерта, который понравится как детям, так и взрослым, был подробно представлен в ее видео на YouTube-канале.

Вот какие ингредиенты потребуются для приготовления этого блюда:

Рис "Арборио" - 100 г.

Вода - 100 мл.

Молоко - 200 мл.

Запеченная тыква - 300 г.

Сок и цедра апельсина - 1 шт.

Яйцо - 1 шт.

Соль - щепотка.

Мед - по вкусу.

А вот пошаговый процесс приготовления:

Тыкву тщательно помойте, очистите от кожуры и разрежьте пополам, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Затем заверните ее в фольгу и отправьте запекаться в духовку при температуре 180 градусов на 25-30 минут, пока она не станет мягкой и готовой.

В кастрюле соедините молоко с водой, добавьте рис и варите на медленном огне до приготовления, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

Очистите апельсин, натрите его цедру на крупной терке и выжмите сок.

"Мастер Шеф" Литвинова также рекомендует, очистите банан от кожуры и нарежьте его кружочками.

Запеченную тыкву измельчите блендером до получения пюре, затем добавьте апельсиновый сок и цедру, яйцо и тщательно перемешайте до получения однородной консистенции.

Снимите кастрюлю с рисовой кашей с огня и добавьте тыквенное пюре, ванильный сахар. Хорошо перемешайте все ингредиенты вместе, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

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