Дмитрий Комаров опубликовал два видео, снятых в Салтовке – одном из густонаселенных жилых массивов на северо-востоке Харькова. В районе, который весной 2022 года армия РФ просто уничтожала артой, минометами и всеми типами оружия. По словам Дмитрия Комарова, в районе не осталось ни одного целого дома.

По словам Комарова, первое видео было отснято в апреле 2022 года. Тогда Харьков был в полуокружении.

«Идут страшные бои. На Салтовке осталось очень мало людей. Российская армия рядом – на Окружной дороге. Во время съемок боевого дежурства встречаем женщин, которые, несмотря на обстрелы, отдыхают у дома. Женщина из Бурятии говорит простые вещи, которые просто, но очень понятно разрушают месседжи российской пропаганды», – прокомментировал Комаров видео.

На видео женщина рассказывает, что живет в Украине, куда приехала из Улан-Удэ учиться, уже много лет - более тридцати.

«Поступила в институт. Вышла замуж, родились дети, вырастили. И теперь меня от чего-то освобождают. Я никогда не была несчастной», – рассказала собеседница Дмитрия Комарова.

Женщина также рассказала, что хочет победы Украины.

«Потому что иначе, как сказал в Беларуси… кто там… Лукашенко. Что следует вернуть границы Советского союза. Но сколько мы живем без Советского Союза? Мы уже изменились до такой степени, что мы уже не сможем туда войти. Мы уже изменились! Хотя мы сначала проснулись в независимом государстве и нам было не по себе, но потом все изменилось», - отметила женщина.

Также Дмитрий Комаров опубликовал кадры, снятые на Салтовке уже сейчас, осенью 2023 года. На них дети, вернувшиеся в свои дома. Рассказывают о мечтах и ​​ожидании победы Украины.

Напомним, что эти кадры вошли в фильм Дмитрия Комарова «Год. Харьковщина».

«Ждем документального фильма о родном Мариуполе…»,

«С этим фильмом вернулись воспоминания тех дней. Как мы с соседями сидели в подвале и слышали бой на перекрестке. Этот страх всегда в нашей памяти. А "родственники" говорили, что мы сами себя обстреливаем, когда расшистский бтр ехал по улице»,

«Ком в горле с первой минуты просмотра»,

«Мой дорогой Харьков, это большое счастье жить в таком городе, как ты. Раны заживут, люди вернутся. Спасибо тебе, что ты выстоял»,

«Выпуск действительно тяжелый и просмотр вызывает слезы. Мой родной Харьков, как тебя сильно ранили. А сколько городов, городков, сел, которые уничтожены просто за то, что украинские, за то, что мы хотим жить своей жизнью» , - комментируют болезненные кадры на странице Дмитрия Комарова украинцы.

Последние новости Украины:

Дмитрий Комаров испугал кадрами с передовой.

Также сообщалось, что Дмитрий Комаров сообщил о серьезных переменах - что будет с "Мир наизнанку".

Ранее Дмитрий Комаров рассказал, как мог погибнуть на съемках "Мир наизнанку" .