Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как правильно приготовить вкусный десерт на завтрак.

На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился видеорецептом быстрого и простого приготовления блюда, которое он считает идеальным завтраком для всей семьи. Это творожный панкейк с яблоком "Мастер Шеф" Хименес-Браво показал в социальной сети, рассказав детали и хитрости приготовления.

Ингредиенты:

200 грамм творога.

70 грамм муки.

2 яйца.

Соль.

2 столовые ложки сахара.

0,5 чайной ложки соды.

1 яблоко.

Пошаговая инструкция:

Нарежьте яблоко на кольца и удалите сердцевину, как показано в видео, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво также советует, разомните творог вилкой, и если в нем остаются комочки, протрите его через сито.

В глубокой миске смешайте все ингредиенты для приготовления панкейков до получения однородного теста.

Выложите на сковороду слой теста, затем добавьте кольца яблока. Жарьте с обеих сторон до готовности, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Подавайте готовые творожные панкейки с яблоком и наслаждайтесь вкусом!

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