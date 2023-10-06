На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился видеорецептом быстрого и простого приготовления блюда, которое он считает идеальным завтраком для всей семьи. Это творожный панкейк с яблоком "Мастер Шеф" Хименес-Браво показал в социальной сети, рассказав детали и хитрости приготовления.
Ингредиенты:
- 200 грамм творога.
- 70 грамм муки.
- 2 яйца.
- Соль.
- 2 столовые ложки сахара.
- 0,5 чайной ложки соды.
- 1 яблоко.
Пошаговая инструкция:
Нарежьте яблоко на кольца и удалите сердцевину, как показано в видео, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво также советует, разомните творог вилкой, и если в нем остаются комочки, протрите его через сито.
В глубокой миске смешайте все ингредиенты для приготовления панкейков до получения однородного теста.
Выложите на сковороду слой теста, затем добавьте кольца яблока. Жарьте с обеих сторон до готовности, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Подавайте готовые творожные панкейки с яблоком и наслаждайтесь вкусом!
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