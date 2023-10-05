Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал детально, как приготовить идеальные крылышки в соусе.

На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" представил видеорецепт быстрого и простого приготовления куриных крылышек в стиле терияки.

"Это тот момент, когда мясо мягко отходит от кости, а хрустящая корочка покрыта сладким островатым соусом. Невероятно вкусно!", - поделился своим восторгом "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Ингредиенты:

0,5 килограмма куриных крыльев.

2 столовые ложки густого соуса терияки.

2 столовые ложки соуса сладкого чили.

1,5 столовые ложки кукурузного крахмала.

Растительное масло.

Соль и перец по вкусу.

Пошаговая инструкция:

Разрежьте куриные крылья на сегменты, посолите, поперчите. Полейте растительным маслом и хорошо перемешайте. Добавьте кукурузный крахмал и еще раз перемешайте, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво также добавляет, обжаривайте их в большом количестве масла до появления приятного коричневого цвета. Готовые крылья переложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

На теплую сковородку налейте качественный терияки и сладкий чили соус, затем добавьте готовые крылья и обварите их, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Подавайте с рисом, посыпанным кунжутом и нарезанным зеленым луком.

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