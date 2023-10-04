Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом вкусных грибных котлет, которые станут отличным блюдом к любому столу.
"Котлеты - настоящее спасение от голода. Рецепт очень простой, но с небольшой изюминкой, как всегда", - написала "Мастер Шеф" Литвинова в своем Instagram.
Время приготовления: 10 минут
Порции: 4-6
Ингредиенты для грибных котлет:
- 500 грамм грибов (шампиньоны)
- 150 грамм репчатого лука
- 2-3 зубчика свежего чеснока
- 50 миллилитров растительного масла
- 40 грамм панировочных сухарей
- 1 столовая ложка крахмала
- 1/2 чайной ложки соли
- По вкусу черный перец
Способ приготовления:
На небольшом количестве растительного масла обжариваем репчатый лук до прозрачности, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Грибы (предварительно отваренные) выкладываем в дуршлаг, чтобы избавиться от лишней жидкости.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, мелко нарезаем лук, грибы и чеснок, а затем измельчаем их вместе.
В полученную массу добавляем панировочные сухари, крахмал, соль и черный перец. Хорошо перемешиваем.
Формируем котлеты небольшого размера и обваляем их в сухарях. Затем жарим на разогретой сковороде с растительным маслом, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
"Мастер Шеф" Литвинова также посоветовала, готовые котлеты выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла, затем перекладываем на тарелку
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