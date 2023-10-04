Александра Шульгина, которую в 1 сезоне "Холостяка" выбрал хореограф Максим Чмерковский и предложил ей переезд в США, раскрыла неожиданную правду об их отношениях.

В интервью Славе Демину Александра Шульгина рассказала, что Макс Чмерковский после ее переезда в США много работал. Девушка оставалась на целый день дома, и ей приходилось тратить в Америке свои деньги. В ответ на вопрос Демина о карте с деньгами, которую якобы оставлял Чмерковский, Александра Шульгина заявила, что такого не было. И если она куда-то выходила, то тратила свои средства. Он платил только если они вместе куда-то ходили.

Кроме того, Александра Шульгина призналась, что ей не понравилось последнее интервью Макса Чмерковского, в котором он заявил, что между ними ничего не было.

"Я не обижена, но я в шоке. После того, как я к нему приехала, с ним жила, с ним быт вела, он говорит, мол нет, ничего не было, это все пиар. Я смотрела это интервью, мне скинули фрагмент, и такая думаю: "Ну нормально". Ну ладно", - рассказала Александра Шульгина.

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