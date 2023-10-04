Популярный украинский исполнитель и шоумен Андрей Данилко, который выступает под сценическим образом Верки Сердючки вместе с "мамой" Инной Белоконь, поделился в своем Instagram забавным детским фото. Как оказалось, таким образом Андрей Данилко решил поблагодарить своим поклонников за поздравления.

Как известно, 2 октября Андрей Данилко отметил большой юбилей – ему исполнилось 50 лет. Весь день артист получал поздравления, а теперь решил ответить всем, опубликовав забавное архивное фото. На снимке Андрей Данилко запечатлен, видимо, во время новогодних праздников, у него за спиной видно наряженную елку, а сам он сидит на игрушечном деревянном коне.

В подписи к публикации Андрей Данилко написал: "Большое спасибо всем за поздравление! Не успеваю отвечать... Фото: "Всегда на коне". Полтава, 1977(?)г".

Пользователи тут же принялись комментировать милое фото, которое показал Андрей Данилко, и продолжают его поздравлять:

"Самые искренние поздравления!".

"Самый лучший!".

"С днем рождения, господин Андрей".

"С днем рождения. Любви, здоровья и мира".

"Самые искренние поздравления с днем рождения!".

"Искренне поздравляю Вас, Андрей! Вы невероятный!".

"Какая классная фотка. Вот как посадили на коня в детстве, так и держится на коне".

Последние новости Украины:

Напомним, Требуется срочная помощь: Маша Ефросинина неожиданно обратилась к украинцам.

Как сообщала Politeka, Из "Голос страны" неожиданно вылетела любимица зрителей: "Непонятный выбор…".

Также Politeka писала, что Юрий Ткач из "Квартал 95" неожиданно ответил украинцам на критику: "В этом и прикол...".