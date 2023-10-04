В этот раз на своей странице в Instagram Анатолий Анатолич рассказал, что не планировал в этом году как-то праздновать день рождения, но жена устроила для него лучший сюрприз.
Утром Анатолий Анатолич пробежал полумарафон, а уже вечером встретил своих друзей и близких, которых его любимая собрала в одном месте.
Кроме того, оказалось, что у ведущего есть такая же футболка с символикой ФК "Динамо", как и у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
"Когда случайно увидел, что у меня такая же футболка, как у нашего Генерала. Теперь снимать не буду. ФК "Динамо" (Киев). Новое время. Новые герои", — похвастался Анатолий Анатолич.
"Чтобы Динамо играло так, как господин Залужный уничтожает русню 🙌", - шутят в комментариях подписчики шоумена.
Также Анатолий Анатолич рассказал, зачем недавно летал в США. Ведущий провел несколько дней в Калифорнии, куда привез фильм "Первый код" и где записал интервью с украинцами в IT.
"Дима из Apple, Аня из TikTok, Антон из What'sApp, Григорий из Grammarly и другие. Украинцы создали PayPal, What'sApp, из первых шести человек в команде Netflix два разработчика были украинцами. Все они с достоинством представляют нашу страну в сфере IT, и активно объединяются диаспорой для нашей победы! Такие истории следует знать!", - подчеркнул Анатолий Анатолич.
Останні новини України:
Нагадаємо, Анатолій Анатоліч поділився неприємною історією про поведінку українців.
Як повідомляла Politeka, Анатоліч зворушив кадром із доньками та домашнім улюбленцем.
Також Politeka писала, що Анатолій Анатоліч вказав на показову деталь з лібералами рф під час скандального "Оскару".