В этот раз на своей странице в Instagram Анатолий Анатолич рассказал, что не планировал в этом году как-то праздновать день рождения, но жена устроила для него лучший сюрприз.

Утром Анатолий Анатолич пробежал полумарафон, а уже вечером встретил своих друзей и близких, которых его любимая собрала в одном месте.

Кроме того, оказалось, что у ведущего есть такая же футболка с символикой ФК "Динамо", как и у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Когда случайно увидел, что у меня такая же футболка, как у нашего Генерала. Теперь снимать не буду. ФК "Динамо" (Киев). Новое время. Новые герои", — похвастался Анатолий Анатолич.

"Чтобы Динамо играло так, как господин Залужный уничтожает русню 🙌", - шутят в комментариях подписчики шоумена.

Также Анатолий Анатолич рассказал, зачем недавно летал в США. Ведущий провел несколько дней в Калифорнии, куда привез фильм "Первый код" и где записал интервью с украинцами в IT.

"Дима из Apple, Аня из TikTok, Антон из What'sApp, Григорий из Grammarly и другие. Украинцы создали PayPal, What'sApp, из первых шести человек в команде Netflix два разработчика были украинцами. Все они с достоинством представляют нашу страну в сфере IT, и активно объединяются диаспорой для нашей победы! Такие истории следует знать!", - подчеркнул Анатолий Анатолич.

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