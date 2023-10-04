Певица Слава Каминская из "НеАнгелов" решила прокомментировать новый сезон "Голос країни". Звезда опубликовала кадры в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Не люблю такие шоу, ибо все всегда кум, сват, брат, подопечный …. Как вы думаете, кто прошел? Справедливо?", - написала Слава в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии в публикации:

"Очень удивлена, что прошла Стася… другие девушки пели лучше (я думаю)",

"Девушка с гулькой на голове шикарно поет. Со стороны можно испугаться и онеметь от ее пения.",

"Чувиха с повязкой на голове вообще не умеет петь, что она забыла на этом шоу непонятно",

"Они все непрофессионально кривляются, причем одинаково",

"Если я не ошибаюсь, то та девочка в повязке поет с казаком Сиромахой, вот ее тема. Каждый должен заниматься тем, что умеет. Зачем переделывать голоса людей. А за девочку с Анну грустную",

"Слава, вы правы! Ходил на кастинг голоса 8 раз, ни разу не проходил даже до слепых прослушиваний! К сожалению, у нас так всегда!",

"Стася, это без слов…. Вокал на низком уровне, гадкий тембр… Очень несправедливое и лживое шоу!!!! И вообще, почему некоторые люди на этом проекте маячат своими наглой мордой в эфире? Пусть идет фильм снимаемый за средства страны….".

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