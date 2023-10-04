Ознакомьтесь с этими эффективными методами, чтобы снова сделать их чистыми и блестящими.

Чтобы духовка испачкалась, не потребуется много времени для ее чистки. Если вы вообще пользуетесь, на ней могут накапливаться засохший жир, липкая грязь и пригоревшие кусочки.

Конечно, в наши дни у многих людей есть духовка с самоочисткой, которая отлично подходит для удаления мусора изнутри, но потенциально может повредить стойки.

Функция самоочистки обычно использует температуру, в два или три раза превышающую температуру, используемую для приготовления пищи. Если оставить стойки на месте во время самоочистки, это может обесцветить металл, лишить его блеска и повредить покрытие, которое помогает стойкам легко вдвигаться и выдвигаться.

Поэтому независимо от того, является ли ваша духовка самоочищающейся или нет, лучше всего снять решетки и очистить их старомодным способом. К счастью, любой из следующих методов поможет выполнить работу быстро и с минимальными хлопотами.

1. Как мыть решетки духовки в ванне

Постелите старое полотенце на дно ванны и поставьте сверху решетки для духовки. Добавьте достаточно горячей воды, чтобы покрыть решетки духовки, затем влейте до 1/2 стакана средства для мытья посуды (или до 3/4 стакана стирального порошка). Оставьте на ночь.

Если у вас мало моющего средства, но у вас достаточно пищевой соды , вместо этого посыпьте ею решетки духовки, а затем окуните их в дистиллированный белый уксус . Как только пенообразование прекратится, добавьте в ванну очень горячую воду, погрузив в нее стойки, и оставьте на ночь.

Утром протрите стойки старым кухонным полотенцем, чтобы удалить жир и грязь. Используйте старую зубную щетку, чтобы удалить засохший мусор. Если вам нужны действительно твердые предметы, добавьте в зубную щетку соль, чтобы она стала более абразивной. Наконец, тщательно промойте решетки, прежде чем возвращать их в духовку.

2. Как очистить решетку духовки с помощью мешка для мусора и аммиака

На улице или в проветриваемом помещении поместите решетки для духовки в чистый мешок для мусора. Добавьте аммиака. Запечатайте пакет и оставьте на ночь.

Утром убедитесь, что помещение хорошо проветривается, так как когда вы откроете пакет, пары аммиака станут еще сильнее. Снимите стойки и тщательно промойте их (чистить не нужно) с помощью садового шланга или под душем, а затем установите на место.

3. Как очистить решетку духовки с помощью сушилки и жидкости для мытья посуды

Поместите решетки для духовки в ванну, умывальник или раковину и залейте очень горячей водой. Добавьте несколько капель жидкости для мытья посуды, чтобы обезжирить стойки.

Добавьте несколько листов сушки и перемешайте. Вода должна стать пенистой. Совет: использованные листы для сушки должны работать так же хорошо, как и свежие!

Через несколько часов или на ночь слейте воду и протрите стойки сушильной тканью. Всякая грязь, не смытая в ванне, легко соскользнет, ​​а стойки должны блестеть как новые. Хорошо промойте и замените.

Источник: bobvila.com.

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