Интервьюер и радиоведущий Слава Демин в новом выпуске программы "Слава ПРО" рассказал, что экссолистка дуэта Artik & Asti, певица Анна Асти, которая родилась в Черкассах, сменила украинский паспорт на российский.

"Звание "чмоня недели" на этот раз получает Анна Асти. Сначала хотел сказать, что украиночка Анна Асти, а уже нет... Стало известно, что на днях Аннушка получила российское гражданство", — заявил Слава Демин.

Демин не стал много говорить о предательнице, а вместо этого обратился к украинцам, которые продолжают слушать песни Анны Асти.

"Думаю, этим можно закончить эту новость и спросить тех, кто в Украине продолжает слушать Анну Асти: музыка все же, друзья, "вне политики", или все-таки теперь вы измените свое мнение?", - подчеркнул Слава Демин.

Кроме того, накануне шоумен и ведущий Анатолий Анатолич прокомментировал скандал вокруг киевской блогерши Анны Красновой, которая похвасталась развлечениями во время комендантского часа, где по дороге через Южный мост слушала Анну Асти.

"Я в таком шоке, что это до сих пор существует. Мне казалось, что если такое и делают, то тихонько где-то слушают свои с*аные Асти, российскую попсу, там Тимати, чтобы никто не услышал. А она это транслирует на свою аудиторию. Какой кабзец", - возмутился Анатолий Анатолич.

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