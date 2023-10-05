Кипяток может помочь вам по дому самым необычным способом, сохраните себе эти советы.

Вода окружает нас повсюду, она настолько безопасна и в изобилии, что мы часто воспринимаем ее как нечто само собой разумеющееся, поскольку используем ее для питья, приготовления пищи, уборки, купания и игр.

Но горячая вода может нести еще большую пользу, чем вы себе можете представить.

Натуральный убийца сорняков

Многие распространенные сорняки, прорастающие в трещинах тротуара или подъездной дорожки, можно уничтожить обильным применением кипятка . Особенно эффективен этот метод удаления сорняков против однолетних сорняков, таких как мятлик луговой, крестовник, щавель ползучий, песчанка, иван-чай. Некоторые многолетние сорняки с длинными стержневыми корнями и широкими листьями, такие как одуванчики, чертополох, мальва и щавель, могут нуждаться в дополнительных обработках.

Прочистить канализацию

Многие небольшие засоры в сливе можно прочистить с помощью одной-двух кастрюль с кипящей водой. Начните с удаления стоячей воды из засоренного участка, затем вылейте кипяток прямо в канализацию. Этот метод следует использовать только в том случае, если у вас металлические трубы. Если у вас трубы из ПВХ, используйте горячую водопроводную воду, так как кипящая вода повредит их.

Быстро разморозить замороженные продукты

Если вы хотите быстро разморозить продукты, микроволновая печь действительно вам поможет, но этот маленький, но мощный прибор может оказаться не лучшим решением для всех замороженных продуктов. Например, замороженные овощи или фрукты могут быстро превратиться в кашу в микроволновой печи. Лучший способ разморозить деликатные продукты? Опускайте их в кипящую воду на несколько секунд, снимая контейнер и осторожно встряхивая его между погружениями, чтобы продукты оттаивали равномерно.

Удалить пятна

Определенные типы пятен (и тканей) хорошо поддаются обработке кипятком. Хорошими кандидатами являются пятна от фруктов малины, черники, ежевики, клубники, арбуза и винограда. Если вы используете столовое белье или одежду, погрузите испачканный участок в кастрюлю с кипящей водой, пока пятно не исчезнет. Для ковров снимите кастрюлю с кипятком с плиты (используйте прихватки!) и осторожно вылейте немного средства на пятно. Держите под рукой губки и полотенца, чтобы впитать лишнюю воду.

Очистите желоба и водосточные трубы

Даже самые прилежные домовладельцы время от времени могут столкнуться с засорением желоба или водосточной трубы. Вместо того, чтобы возиться с инструментами и, возможно, царапать или повреждать желоба, попробуйте вычистить мусор, вылив в желоб и через водосточные трубы несколько больших кастрюль с кипящей водой. Вы можете быть поражены тем, что получится внизу!

Удалить масляные и жировые пятна

Эти противные маленькие капли масла из двигателя вашего автомобиля могут оставить неприглядный беспорядок на подъездной дорожке или на полу гаража. Вы можете регулярно обливать испачканные участки кипятком, чтобы удалить неприятные жирные пятна, хотя более старые пятна могут потребовать дополнительной очистки жесткой щеткой, смоченной в кипящей воде.

Дезинфекция разделочных досок

Даже если вы соблюдаете правила кухонной гигиены и используете отдельные разделочные доски для мяса и овощей, разделочные доски все равно могут быть источником перекрестного загрязнения. Быстрое погружение в кастрюлю с кипящей водой поможет очистить и продезинфицировать поверхность .

Источник: bobvila.com.

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