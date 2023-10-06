Победительница и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская раскрыла несколько секретов, которые помогут приготовить идеальное пюре.

Звезда "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как приготовить нежное картофельное пюре, которое будет вкуснее, чем во французских ресторанах.

Во-первых, "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская советует выбирать картофель с высоким содержанием крахмала и одного калибра.

Варить еего лучше в мундире, чтобы он меньше набирал воду. "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская складывает вымытый картофель в кастрюлю и заливает его холодной водой, чтобы покрывала на 2-3 см, и подсаливает в расчете 10 г соли на 1 л воды.

Картофель среднего размера будет вариться 25 минут при легком кипении. Готовность проверяем кончиком ножа.

Пока картофель еще горяченький, чистим его от кожуры и пропускаем через овощную мельницу, если таковая есть, или просто через сито. "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская подчеркнула, что миксер или блендер здесь не подходят.

В сотейник, чтобы молоко не приставало ко дну, сначала наливаем немного воды, а затем 200-300 мл жирного цельного молока (в расчете на 1 кг картофеля) и доводим до кипения.

В кастрюлю к перетертому картофелю постепенно добавляем 250 г охлажденного сливочного масла, нарезанного кусочками, и перемешиваем, затем постепенно вводим горячее молоко. При этом в начале "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская перемешивает пюре лопаткой (деревянной или силиконовой), а затем сбивает венчиком, продолжая добавлять молоко.

По этому рецепту пюре получится просто воздушным. Не нужно бояться его жирности, вкус того стоит.

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