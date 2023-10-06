Звезда "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как приготовить нежное картофельное пюре, которое будет вкуснее, чем во французских ресторанах.
Во-первых, "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская советует выбирать картофель с высоким содержанием крахмала и одного калибра.
Варить еего лучше в мундире, чтобы он меньше набирал воду. "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская складывает вымытый картофель в кастрюлю и заливает его холодной водой, чтобы покрывала на 2-3 см, и подсаливает в расчете 10 г соли на 1 л воды.
Картофель среднего размера будет вариться 25 минут при легком кипении. Готовность проверяем кончиком ножа.
Пока картофель еще горяченький, чистим его от кожуры и пропускаем через овощную мельницу, если таковая есть, или просто через сито. "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская подчеркнула, что миксер или блендер здесь не подходят.
В сотейник, чтобы молоко не приставало ко дну, сначала наливаем немного воды, а затем 200-300 мл жирного цельного молока (в расчете на 1 кг картофеля) и доводим до кипения.
В кастрюлю к перетертому картофелю постепенно добавляем 250 г охлажденного сливочного масла, нарезанного кусочками, и перемешиваем, затем постепенно вводим горячее молоко. При этом в начале "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская перемешивает пюре лопаткой (деревянной или силиконовой), а затем сбивает венчиком, продолжая добавлять молоко.
По этому рецепту пюре получится просто воздушным. Не нужно бояться его жирности, вкус того стоит.
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