Зрители «Голос страны» недовольны решением тренера Юлии Саниной, которой после батлов пришлось выбирать, кто продолжит участие в шоу.

Так, некоторые поклонники «Голос страны» упрекнули Юлию Саниную, что в ее команде она не нашла места для Назария Малиновского.

Напомним, Андрей Жучковский и Назарий Малиновский исполнили на сцене «Голос страны» хит "Океана Эльзы" – "Я еду домой". Но тренерам шоу не хватило души в их номере.

И хотя Юлия Санина с коллегами не согласилась, места Андрею и Назарию в своей команде она не нашла.

Но, по мнению некоторых зрителей, Назарий этого не заслуживал и даже мог бы победить в этом сезоне "Голос страны".

«В следующем сезоне Юлия будет знать, что таких исполнителей как Назарий нужно оставлять, потому что он мог даже победить в этом сезоне. Сдержанный, харизматичный, красивый с фантастическим голосом. Самая большая аудитория подобных шоу, девушки, могло бы быть много голосов за такого исполнителя»,

«Назар должен был быть в полуфинале!», - пишут зрители на странице «Голос країни».

Также некоторые украинцы высказывают мнение, что этот сезон «Голос страны» отличается от других и не в лучшую сторону.

«Чисто объективно этот сезон не очень драйвовый, более спокойный нет каких-то эмоций. Не понимаю, почему судьи выбрали себе такие голоса и ничего с ними нормального не делают. Раньше как была Тина, Монатик – они комбинировали голоса так что просто дух замирал».

Отметим, что среди участников команды Юлии Саниной зрителям, судя по комментариям, больше всего нравятся Кристина Старикова и Владислав Пелых.

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