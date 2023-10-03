Так, некоторые поклонники «Голос страны» упрекнули Юлию Саниную, что в ее команде она не нашла места для Назария Малиновского.
Напомним, Андрей Жучковский и Назарий Малиновский исполнили на сцене «Голос страны» хит "Океана Эльзы" – "Я еду домой". Но тренерам шоу не хватило души в их номере.
И хотя Юлия Санина с коллегами не согласилась, места Андрею и Назарию в своей команде она не нашла.
Но, по мнению некоторых зрителей, Назарий этого не заслуживал и даже мог бы победить в этом сезоне "Голос страны".
«В следующем сезоне Юлия будет знать, что таких исполнителей как Назарий нужно оставлять, потому что он мог даже победить в этом сезоне. Сдержанный, харизматичный, красивый с фантастическим голосом. Самая большая аудитория подобных шоу, девушки, могло бы быть много голосов за такого исполнителя»,
«Назар должен был быть в полуфинале!», - пишут зрители на странице «Голос країни».
Также некоторые украинцы высказывают мнение, что этот сезон «Голос страны» отличается от других и не в лучшую сторону.
«Чисто объективно этот сезон не очень драйвовый, более спокойный нет каких-то эмоций. Не понимаю, почему судьи выбрали себе такие голоса и ничего с ними нормального не делают. Раньше как была Тина, Монатик – они комбинировали голоса так что просто дух замирал».
Отметим, что среди участников команды Юлии Саниной зрителям, судя по комментариям, больше всего нравятся Кристина Старикова и Владислав Пелых.
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