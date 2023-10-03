В этот раз в эпицентре скандала в «Супермама» оказалась блоггерша Стася, пишет Politeka.net.

24-летняя участница "Супермама", принимая других мам у себя дома, продемонстрировала новую прическу своего мужа.

Стася решила украсить затылок мужа гербом Украины.

«Мне болезненно смотреть, что вы «пранкуете» на патриотичности. Мой муж сейчас в окопах сидит, защищает вас. А вы смеетесь, потому что вы сделали этот герб", - возмутилась жена защитника.

Поступок Стаси возмутил и других участниц «Супермама»:

«Стася думала только о контенте. Хотела показать себя такой патриоткой, по типу вот мы даже рисуем на голове гербы. Кринж полный на самом деле».

Не поняли такого хайпа и некоторые зрители «Супермама»:

«Какое дно»,

"Ужастик",

«Дно»,

«Дно… вот и главная беда нашего общества… такие… набирают миллионы просмотров на черную икру, а нормальные люди в окопах» ,

Другие же считают, что такое поведение участницы «Супермама» – «это не хайп».

Сама же Стася заверила, что ее поступок – не хайп на патриотизме.

"Мы с мужем всеми силами помогаем нашей армии", - заверила участница "Супермама".

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