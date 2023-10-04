На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как приготовить гратен дофинуа - французский запеченный картофель. Гратен может быть как полноценным блюдом, так и отличным гарниром к свинине, говядине или другому мясу.

Для этого рецепта Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты (в расчете на 4 порции):

500 г картофеля

250 мл молока

100 мл сливок

100 г зернистого сыра

1 зубчик чеснока

20 г сливочного масла

мускатный орех

Картофель чистим, нарезаем тонкими ломтиками, моем и просушиваем.

В сотейник с толстым дном "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская выкладывает картофель, заливает его молоком и сливками, добавляет зернистый сыр и мускатный орех. Доводим до кипения и варим 10 минут на среднем огне, иногда помешивая – так лучше выделится крахмал, благодаря чему картофель затем запечется с хорошей корочкой.

Форму для запекания "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская смазывает сливочным маслом и чесноком.

Выкладываем картофель из сотейника в форму и ставим в разогретую до 170 градусов духовку на 30 минут. Еще вкуснее получится, если перед запеканием выложить поверх картофеля сыра, и уже с ним запекать.

"Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, что название Дофинуа происходит из французского региона Dauphiné, где его начали готовить сразу, когда картофель попал на территорию Европы.

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