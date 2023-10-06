Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить "праздничные" сырники.
Для этого рецепта Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- 300 г творога
- 1 желток
- 20 г сахара
- 25 г муки + еще столько же на подпил
- немного корицы
Для соуса:
- 1.5 апельсина
- 1.5 ст. ложки сахара
- можно добавить немного рома
Творог "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует брать похожий на домашний. Обязательно отжимаем из него лишнюю влагу либо через вафельное полотенце, либо через марлю, сложенную в несколько слоев.
В миске смешиваем отжатый творог, яйцо и сахар с помощью вилки, добавляем муку и перемешиваем. Выкладываем творожную массу на стол, формируем из нее колбаску, нарезаем на кусочки. С помощью тупой части ножа "Мастер Шеф" Владимир Ярославский формирует сырники, обваливая их в муке.
"Еще один секрет, что не перемешивать сырники долго. Смешали быстро, сформировали шарики, обвалять в муке и отряхнули от лишнего. И вперед, жарить!", - советует "Мастер Шеф" Ярославский.
Обжариваем сырники на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.
С апельсина снимаем цедру. Сам апельсин чистим от кожуры и нарезаем на сегменты. Из обрезков и еще половины апельсина выжимаем сок.
На сковороде прогреваем апельсиновый сок вместе с сахаром и цедрой. Выкладываем туда же готовые сырники, даем прокипеть и немного загустеть соусу.
Выкладываем сырники на тарелку, а в соусе быстро прогреваем сегменты апельсина, выкладываем их на сырники и украшаем блюдо ягодами и орешками.
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