Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить "праздничные" сырники.

Для этого рецепта Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

  • 300 г творога
  • 1 желток
  • 20 г сахара
  • 25 г муки + еще столько же на подпил
  • немного корицы

Для соуса:

  • 1.5 апельсина
  • 1.5 ст. ложки сахара
  • можно добавить немного рома

Творог "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует брать похожий на домашний. Обязательно отжимаем из него лишнюю влагу либо через вафельное полотенце, либо через марлю, сложенную в несколько слоев.

рецепт, "Мастер Шеф"

В миске смешиваем отжатый творог, яйцо и сахар с помощью вилки, добавляем муку и перемешиваем. Выкладываем творожную массу на стол, формируем из нее колбаску, нарезаем на кусочки. С помощью тупой части ножа "Мастер Шеф" Владимир Ярославский формирует сырники, обваливая их в муке.

"Еще один секрет, что не перемешивать сырники долго. Смешали быстро, сформировали шарики, обвалять в муке и отряхнули от лишнего. И вперед, жарить!", - советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Обжариваем сырники на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.

Владимир Ярославский

С апельсина снимаем цедру. Сам апельсин чистим от кожуры и нарезаем на сегменты. Из обрезков и еще половины апельсина выжимаем сок.

На сковороде прогреваем апельсиновый сок вместе с сахаром и цедрой. Выкладываем туда же готовые сырники, даем прокипеть и немного загустеть соусу.

Выкладываем сырники на тарелку, а в соусе быстро прогреваем сегменты апельсина, выкладываем их на сырники и украшаем блюдо ягодами и орешками.

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