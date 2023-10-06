Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить "праздничные" сырники.

Для этого рецепта Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

300 г творога

1 желток

20 г сахара

25 г муки + еще столько же на подпил

немного корицы

Для соуса:

1.5 апельсина

1.5 ст. ложки сахара

можно добавить немного рома

Творог "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует брать похожий на домашний. Обязательно отжимаем из него лишнюю влагу либо через вафельное полотенце, либо через марлю, сложенную в несколько слоев.

В миске смешиваем отжатый творог, яйцо и сахар с помощью вилки, добавляем муку и перемешиваем. Выкладываем творожную массу на стол, формируем из нее колбаску, нарезаем на кусочки. С помощью тупой части ножа "Мастер Шеф" Владимир Ярославский формирует сырники, обваливая их в муке.

"Еще один секрет, что не перемешивать сырники долго. Смешали быстро, сформировали шарики, обвалять в муке и отряхнули от лишнего. И вперед, жарить!", - советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Обжариваем сырники на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.

С апельсина снимаем цедру. Сам апельсин чистим от кожуры и нарезаем на сегменты. Из обрезков и еще половины апельсина выжимаем сок.

На сковороде прогреваем апельсиновый сок вместе с сахаром и цедрой. Выкладываем туда же готовые сырники, даем прокипеть и немного загустеть соусу.

Выкладываем сырники на тарелку, а в соусе быстро прогреваем сегменты апельсина, выкладываем их на сырники и украшаем блюдо ягодами и орешками.

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