Некоторые виды грибков процветают во влажных и теплых помещениях как внутри, так и снаружи вашего дома.

Хотя большинство этих надоедливых грибков не представляют прямого вреда для человека, аллергия на плесень встречается довольно часто.

Вы переливаете комнатные растения

На самом деле чрезмерный полив является серьезной проблемой. Сырая почва не только «топит» и гниет корни растения, но и служит открытым приглашением для проникновения плесени. Если вы заметили слой белой нечеткой плесени на поверхности почвы ваших комнатных растений, используйте ложкой, чтобы зачерпнуть примерно дюйм верхнего слоя грязи и заменить ее чистой свежей почвой.

Вы не устраняете небольшие утечки

Крошечная капля за унитазом. Медленная течь под кухонной раковиной. Эта едва заметная лужа рядом со стиральной машиной. Соблазнительно игнорировать эти небольшие утечки, но, поступая так, вы способствуете росту влаголюбивой плесени, а также увеличиваете свои счета за воду. Гораздо проще устранить утечку, пока она еще небольшая, поэтому не откладывайте на потом.

Вы оставляете пятна на коврах

Пролитый стакан воды или другого напитка может и не оказаться большой лужей, но как только он просачивается под ковер, влажная подкладка становится идеальным местом для размножения плесени. Всегда сразу же вытирайте пролитую воду, даже если это «всего лишь вода».

Влажность в вашем доме слишком высокая

В некоторых частях страны высокая влажность – обычное явление лета. Однако это может стать проблемой, если влажность в помещении значительно превысит 60 процентов, поскольку образующегося конденсата на стенах, полу и окнах может быть достаточно для поддержания роста плесени и грибка. При необходимости включите осушитель во влажных помещениях вашего дома — подвал, как правило, является главным подозреваемым.

Вы оставляете мокрые полотенца или одежду на полу

Будь то полотенце после душа вашего подростка, потная рубашка и шорты для бега или купальный костюм вашего малыша, мокрая ткань, скомканная на полу, — это открытый путь к образованию плесени. Вы почувствуете характерный затхлый запах всего за день, если условия подходят для этого неприятного грибка.

Источник: bobvila.com.

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