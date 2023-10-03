Уксус — экологически чистый и нетоксичный вариант для решения многих задач по уборке, но на самом деле он может повредить многие вещи в доме.

Держите уксус подальше от некоторых поверхностей.

Бесчисленные блоггеры и глянцевые журналы рекламируют уксус как мощное дезинфицирующее средство, и действительно, разбавленный водой уксус является эффективным чистящим средством для множества мест в доме.

Тем не менее, хотя уксус отлично подходит для определенных задач по чистке, например, для удаления накипи из кофеварки, он плохо справляется с засохшей грязью и может даже повредить некоторые поверхности.

Читайте дальше, чтобы узнать, что никогда не следует чистить уксусом.

Ножи

Чистить набор модных кухонных ножей уксусом — плохая идея. Кислота может разъесть металл и затупить лезвия ножа. Вместо этого мойте ножи теплой водой с мылом и всегда тщательно сушите их, прежде чем убрать.

Гранит

Гранит — еще одна поверхность из натурального камня, которая плохо реагирует с уксусом. Опрыскивание гранитных столешниц раствором уксуса может сделать их тусклыми и со временем потерять блеск. Кроме того, несмотря на долговечность гранита, кислотные вещества (даже кислые продукты питания) могут оставлять после себя следы, известные как травление, для удаления которых требуется шлифовка и полировка.

Керамическая плитка

Важно своевременно удалять брызги и грязь с керамической плитки , будь то пол, стены или фартук, чтобы пятна не успели застыть или затвердеть. Когда вы спешите убрать пролитую жидкость, избегайте использования уксуса и вместо этого возьмите горячую воду и мягкое мыло для мытья посуды. Хотя большая часть плитки, вероятно, выдерживает воздействие уксуса, кислая жидкость может разъесть затирку и растворить отделочное покрытие на плитке. Прежде чем использовать какое-либо мыло или моющее средство, лучше прочитать инструкции производителя, чтобы узнать, рекомендуется ли этот продукт для мытья плитки.

Мебель из дерева

Никогда не погружайте деревянную мебель в многочисленные чистящие средства на водной основе, которые можно купить в Интернете. Не рекомендуется использовать для обработки дерева неразбавленный уксус, который может оставлять полосы и разъедать некоторые поверхности. Вместо этого используйте смесь масла и уксуса в пропорции 50 на 50 для полировки готовой деревянной мебели.

Экраны телефона и компьютера

Уксус может снять защитное покрытие с экрана вашего телефона, поэтому использовать его на экране компьютера тоже не рекомендуется. Вместо этого протрите экраны ваших электронных устройств мягкой тканью из микрофибры , чтобы избавиться от пыли и других частиц.

Источник: bobvila.com.

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