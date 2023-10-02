Стало известно, кто на этот раз вылетел из «МастерШеф-12».

Им оказался Артем Пересков.

34-летний Артем родом из Донецка, является владельцем сети кофеен. Готовить мечтал с самого детства, а с начала полномасштабного военного вторжения со своими соседями готовил еду для военных и гражданских.

То, что именно Артем вылетел из «МастерШеф-12», шокировало некоторых зрителей. Украинцы возмущаются таким ходом событий, а также возмущаются из-за поведения некоторых участников.

«Такого "гнилого" сезона еще не было. Одна подлее другой. Где они таких девок собрали. Вика, блин, "я очень хороший человек" - просто нет слов, фу»,

„Это ужас! Максимально неприятный сезон по человеческим качествам участников!»,

«Вика повела себя подло. Отношение к человеку не может влиять на правила конкурса. Она упала в моих (наверное, не только в моих) глазах ниже плинтуса. Молодежь? Что с вами? Ира – молодая, красивая девушка, а сколько негатива. Утку случайно неплохо приготовила и нос задрала. Дальше увидим. Оксана, Рома, Руслан – молодцы!» ,

«Хотя он мне и не импонировал как участник, но вылетел сегодня несправедливо, а только потому, что Виктория не предоставила ему полный рецепт»,

«Лицемерие – это единственное правильное слово, описывающее этот выпуск МастерШеф и шоу вообще. Участники настолько токсичны друг к другу, что подставляя другого, не думают о собственной безопасности на данном шоу. Сегодня ты решаешь судьбу соперника, а завтра твою. Виноваты все, но только не "я". Впервые вижу, что за сырую утку участника оставили в белом, а оформление блюда – черный. Удивительная логика»,

«Нечестно! Человек не должен вылетать из проекта из-за пофигизма другого! Он доверился, из двух выбрал именно ее! Это же кулинарные состязания, а не дом 2, кому кто нравится или нет. В любом случае, этот выпуск открыл глаза на многих участников, женский змеиный клубок!» ,

«Этот сезон превзошел все остальные, но не кулинарией, а гнилью! Это можно назвать шоу найди самого гнилого человека! А судьи из шефов превратились, даже не знаю, в кого. Даже если это и сценарий, то это жестоко. Чтобы в настоящее нелегкое время для нас, выставлять людей в таком, простите дерьме, люди с этим соглашаются, это ужас! Здесь просто сплошной яд и яд. А кого такое не устраивает – просто выгоняют, но это достойные люди идут» , – возмущаются зрители «МастерШеф-12».

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