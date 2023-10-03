В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить итальянскую сальтимбокку по-украински.
Сальтимбокка – популярное во всем мире блюдо римской кухни. Его название буквально означает «прыгай в рот!». Обычно ее готовят из телятины, но иногда используют свинину или курицу.
"Если вы планируете романтический ужин, советую приготовить именно сальтимбокку! История возникновения этого блюда погружается в древнеримские времена. Итальянцы говорят, что оно пробуждает страсть и подогревает сердечные чувства", - пишет "Мастер Шеф" Химене-Браво.
Для этого рецепта судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
• Свиная вырезка – 150 г
• Листья базилика – 20 г
• Хамон – 3 слайса
• Соль – по вкусу
• Крахмал – 50 г
• Мука – 50 г
• Сливочное масло – 100 г
Вырезку судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает на тонкие кусочки и отбивает. Солим мясо, выкладываем на него листики базилика и накрываем хамоном.
Обваливаем каждый кусочек в смеси муки и крахмала и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом по 1 минуте с каждой стороны.
В сковороду, где жарилось мясо, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает остаток базилика и сливочное масло, добавляет соль и проваривает соус одну минуту.
Выкладываем сальтимбокку на тарелку, поливаем соусом и можно наслаждаться.
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