В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить итальянскую сальтимбокку по-украински.

Сальтимбокка – популярное во всем мире блюдо римской кухни. Его название буквально означает «прыгай в рот!». Обычно ее готовят из телятины, но иногда используют свинину или курицу.

"Если вы планируете романтический ужин, советую приготовить именно сальтимбокку! История возникновения этого блюда погружается в древнеримские времена. Итальянцы говорят, что оно пробуждает страсть и подогревает сердечные чувства", - пишет "Мастер Шеф" Химене-Браво.

Для этого рецепта судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

• Свиная вырезка – 150 г

• Листья базилика – 20 г

• Хамон – 3 слайса

• Соль – по вкусу

• Крахмал – 50 г

• Мука – 50 г

• Сливочное масло – 100 г

Вырезку судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает на тонкие кусочки и отбивает. Солим мясо, выкладываем на него листики базилика и накрываем хамоном.

Обваливаем каждый кусочек в смеси муки и крахмала и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом по 1 минуте с каждой стороны.

В сковороду, где жарилось мясо, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает остаток базилика и сливочное масло, добавляет соль и проваривает соус одну минуту.

Выкладываем сальтимбокку на тарелку, поливаем соусом и можно наслаждаться.

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