Екатерина Осадчая разозлила украинцев своим появлением в красивом наряде и на каблуках, пишет Politeka.net.

Повод для блесток, красивого платья и красивой прически – новый эфир «Голос страны». Напомним, что в новом сезоне телеведущих решили не менять, так что каждое воскресенье зрители «Голос страны» могут видеть на сцене Екатерину Осадчую и Юрия Горбунова.

Но некоторые пользователи соцсетей продолжают утверждать, что Голос страны во время страшной войны - это неуместно. Мол, в стране, где каждый день люди гибнут от пуль, ракетных обстрелов, беспилотников, артиллерии и мин «Голос страны» "не на часі".

Как результат - новый пост Екатерины Осадчей на странице в Инстаграм спровоцировало новую волну негатива. Некоторых Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая просто раздражают, поэтому их просят заменить другими ведущими. Другие жалуются, что Юрию Горбунову, а также другим членам съемочной команды, можно пересекать границу Украины.

«Когда уже ведущие поменяются? Разве нет новых лиц?»,

«Не ко времени. И вы этой шушарой-мишурой, блестками просто унижаете семьи тех, в чей дом пришла война и кто в оккупации…. Пол страны скачет, пол страны плачет»,

«У меня муж ребенка видел от рождения всего несколько дней. Ибо на войне. И нельзя выезжать, ничего кроме этой долбанной службы. Если бы можно было уехать так, как вам с вашим мужем, мы бы никогда не вернулись в эту страну. Гибнут люди, дети и семьи остаются без близких людей, а вам только деньги заработать на шоу. Чем ваш волок лучше . У него также есть руки, чтобы держать автомат и так же быть в окопах как другие, а не ездить за границу. Так же и вся команда операторов. Позор такой стране",

«Можно заменить ведущих? Вы уже не на часі»,

«Забыла Катя, как плакала, когда Киев бомбили… Так подумайте о городах, где настоящий ад»,

«Война войной, а обед по расписанию? Катя, поскромнее, пожалуйста. Диковато выглядит» , - пишут пользователи соцсетей на странице Кати Осадчей.

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