Украинский юморист, звезда проектов студии "Квартал 95" Юрий Ткач рассказал, как его жена с дочерью ездила на отдых в Турцию.

Юрий Ткач из "Квартал 95" и его жена Виктория - одна из самых крепких семей украинского шоу-бизнеса. Звездная пара всегда вместе: и дома, и на работе, ведь Вика – администратор артиста.

Недавно в сентябре девочки юмориста ездили на отдых в Турцию, пока сам Ткач остался в Украине. Если маленькая Лиза наслаждалась морем, то Виктории там было совсем некомфортно, прежде всего из-за большого количества россиян в отеле.

В программе "Ближе к звездам" звезда "Квартал 95" Юрий Ткач рассказал, что его жена нашла способы потроллить врагов.

Жена Юрия Ткача из "Квартал 95" везде громко разговаривала по-украински, а по дороге домой устроила целый перформанс, общаясь с мужем по видеосвязи.

""Юрчик, привет, что там, как ты там, нормально? Мы уже в самолете, все нормально, жди нас". И я понимаю, что жена так не делает никогда, и я ей говорю: "Все, солнышко, ждем всей Украиной. Слава Украине!". Со мной ехал мой товарищ, говорит: Героям слава! Смерть врагам! Путин — х... Русский военный корабль, иди..."", — рассказал актер "Квартал 95" Юрий Ткач.

После этого Виктория поблагодарила мужа: они прослушали это в громком режиме и произвели нужный эффект на летевших вместе с ними россиян.

"Дети наши в этом растут, и Лиза же это слышала, это же при Лизе было. Так что, благо, дети уже знают, что такое Путин", - отметил актер "Квартал 95" Юрий Ткач.

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