Иванна Онуфрийчук, которая в последнем сезоне шоу "Танці з зірками" заменила Тину Кароль, еще до полномасштабного вторжения переехала в Швейцарию, где живет со своим мужем-бизнесменом по имени Алмаз.

В этот раз на своей странице в Instagram Иванна Онуфрийчук поделилась трагической историей от Василия Москаленко, с которым она работала на съемочной площадке. Ведущая показала клип, посвященный погибшим украинским Защитникам, среди которых, к сожалению, есть друг Василия – Андрей, с позывным «Тролль».

"Андрей Слобченко — ветеран, защищавший Украину с 2014-го года и находившийся на самых адских направлениях. Тогда он участвовал в боях за Донецкий аэропорт, Пески, Авдеевку, Волноваху и другие города. В 2020-м Андрей вернулся в гражданскую жизнь и имел небольшое предприятие. А в первый день вторжения бросил все и снова ушел на фронт", — пишет Иванна Онуфрийчук.

Иванна Онуфрийчук рассказала, что сначала Андрей выбивал россиян из Киевской области, а затем перевелся на восток и погиб, отбивая штурм на Бахмутском направлении.

"Эта история пробирает до мурашек. Смотреть без слез сложно. А еще сложнее читать эти слова от брата «Троля»: Когда я ему говорил, что он герой, он улыбался и отвечал: «Живых героев не бывает...». Вечная память, благодарность и уважение нашим Героям…, — подчеркнула Онуфрийчук.

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