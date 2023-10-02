В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Орел и Решка" Андрей Бедняков высказал собственное мнение по поводу того, как нужно помогать нашим защитникам.

"Люди всегда любили лезть в личное пространство каждого… А некоторые «люди» залезают даже на чужие территории. Но с ними борются 🙌🏻И очень успешно 🤞🏻✊🏼 Сейчас начинает возникать вопрос «очень громких действий» и «тихих действий», направленных в поддержку армии. Признаюсь честно: я не сторонник как первого, так и второго", - пишет Андрей Бедняков.

При этом он отметил, что иногда нужно показывать, что ты делаешь, и признался, что этому его долгими убеждениями научили некоторые коллеги по цеху.

"Думаю, что все артисты пытаются делать все зависящее от них, чтобы помогать. Кто-то это делает «собирая пресс-конференции», кто-то выставляя скромные истории. Но мое мнение: самое главное, чтобы делали! И говорили. И неважно сколько у каждого солдаутов да туров - мы должны помогать Вооруженным Силам Украины! Не меряться, не высмеивать и «считать чужое», а по-мо-га-ть. Все мы сейчас в одной лодке", — добавил Андрей Бедняков.

Ведущий заявил, что для себя принял решение отдавать минимум половину своего дохода в помощь украинским защитникам.

"Я не кичусь этим. Я констатирую. Это было мое решение. И я никого не заставляю делать так же. Заставлять - это априори ПЛОХО", - подчеркнул Андрей Бедняков.

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