На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить ленивую ватрушку.
"Нашла для вас рецепт пирога «Ленивая ватрушка», когда не нужно делать дрожжевое тесто и формировать каждую отдельно. По вкусу вы не почувствуете разницу, а внешний вид отличается, но только к лучшему", — советует "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.
Для теста нам понадобятся:
- яйца – 2 шт.
- сахар – 100 г
- щепотка соли
- подсолнечное масло – 65 г
- молоко - 50 г
- мука – 130 г
- разрыхлитель - 7 г
Для начинки "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:
- творог 9%
- сахар – 70 г
- крахмал – 15 г
Готовится такой пирог очень просто. Сначала займемся тестом. "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова взбивает яйца с сахаром в пену, затем добавляет молоко и растительное масло. Смешиваем сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и соль — и соединяем их с влажными. Переливаем тесто в форму, застеленную пергаментом.
Погружным блендером взбиваем все ингредиенты для начинки до однородности. Выкладываем начинку в кондитерский мешок.
Выжимаем творожную начинку по периметру и по центру теста, одинаково и медленно нажимая, чтобы вся масса распределилась равномерно.
Выпекать ленивую ватрушку нужно в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут. Даем пирогу немного остыть, нарезаем и можно наслаждаться.
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