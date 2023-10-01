Бывшая судья шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова дала рецепт пирога, который будет прекрасным завтраком или перекусом.

На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить ленивую ватрушку.

"Нашла для вас рецепт пирога «Ленивая ватрушка», когда не нужно делать дрожжевое тесто и формировать каждую отдельно. По вкусу вы не почувствуете разницу, а внешний вид отличается, но только к лучшему", — советует "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Для теста нам понадобятся:

яйца – 2 шт.

сахар – 100 г

щепотка соли

подсолнечное масло – 65 г

молоко - 50 г

мука – 130 г

разрыхлитель - 7 г

Для начинки "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

творог 9%

сахар – 70 г

крахмал – 15 г

Готовится такой пирог очень просто. Сначала займемся тестом. "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова взбивает яйца с сахаром в пену, затем добавляет молоко и растительное масло. Смешиваем сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и соль — и соединяем их с влажными. Переливаем тесто в форму, застеленную пергаментом.

Погружным блендером взбиваем все ингредиенты для начинки до однородности. Выкладываем начинку в кондитерский мешок.

Выжимаем творожную начинку по периметру и по центру теста, одинаково и медленно нажимая, чтобы вся масса распределилась равномерно.

Выпекать ленивую ватрушку нужно в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут. Даем пирогу немного остыть, нарезаем и можно наслаждаться.

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