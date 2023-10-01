На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить ленивую ватрушку.

"Нашла для вас рецепт пирога «Ленивая ватрушка», когда не нужно делать дрожжевое тесто и формировать каждую отдельно. По вкусу вы не почувствуете разницу, а внешний вид отличается, но только к лучшему", — советует "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Для теста нам понадобятся:

  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 100 г
  • щепотка соли
  • подсолнечное масло – 65 г
  • молоко - 50 г
  • мука – 130 г
  • разрыхлитель - 7 г

Для начинки "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

  • творог 9%
  • сахар – 70 г
  • крахмал – 15 г

рецепт, "Мастер Шеф"

Готовится такой пирог очень просто. Сначала займемся тестом. "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова взбивает яйца с сахаром в пену, затем добавляет молоко и растительное масло. Смешиваем сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и соль — и соединяем их с влажными. Переливаем тесто в форму, застеленную пергаментом.

Погружным блендером взбиваем все ингредиенты для начинки до однородности. Выкладываем начинку в кондитерский мешок.

Выжимаем творожную начинку по периметру и по центру теста, одинаково и медленно нажимая, чтобы вся масса распределилась равномерно.

рецепт, "Мастер Шеф"

Выпекать ленивую ватрушку нужно в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут. Даем пирогу немного остыть, нарезаем и можно наслаждаться.

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