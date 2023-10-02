Танцовщица Алена Шоптенко из "Танців з зірками" обратилась к украинцам за помощью, чтобы создать флешмоб в Будапеште. Об этом звезда написала в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Друзья, теперь мы едем в Будапешт, чтобы создать танцевальный флешмоб и распространить украинскую культуру, напоминая о нашей борьбе.

Культура – это язык, на котором также необходимо говорить с миром. Присоединяйтесь к нашей команде и пусть этот язык звучит еще громче!", - написала звезда.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Огонь",

"Уважаемые украинцы живут и работают в своей стране. Они не могут там быть".

Стоит отметить, Алена Шоптенко - известная украинская танцовщица, которая много лет танцевала в "Танцях з зірками". А последний сезон звезда заявила, что больше не выйдет на паркет, но ей предложили стать главным хореографом шоу. Танцовщица, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения уехала в Европу, где активно занимается постановкой танцев, устраивая большие флешмобы для поддержки Украины.

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