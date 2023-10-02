Светлана Лобода поделилась фото с военными и рассказала о помощи.

Светлана Лобода решила поздравить украинцев с днем защитника. Звезда поделилась фото в Инстаграм, а также рассказала о помощи для одной семьи.

"Благодаря нашим защитникам и защитницам украинцы жили и будут жить на своей земле, в своих домах. Ибо иметь свой дом, строить семью, любить и мечтать о будущем – это желание и право каждого! 1 октября Украина отмечает День защитников и защитниц нашего государства. Но в современных реалиях день защитника – это каждый новый прожитый день. И кроме помощи и поддержки так важно не забывать говорить простое, человеческое, искреннее спасибо…", - написала звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какая ты уже украинизированная патриотка стала, по-украински заговорила, к военным ездишь. А где ты же была с 27.02.2014 – 24.02.2022????",

"Мирного неба над головой Украине! Напридумывали смешную причину: на*исты, демилитаризация и напали на мирный народ.

Пусть Россию спасёт от бедности, миллионы россиян и займётся газификацией)",

"А, благодаря тебе у людей есть дом. Ты большой герой Звездочка с важными для людей поступками. Поздравляю защитников. Будьте счастливы".

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