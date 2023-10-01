Актриса, жена продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова, Анна Саливанчук напомнила в социальной сети Инстаграм, что сегодня отмечается День защитника и защитниц, который ранее приходился на 14 октября.

Множество знаменитостей из мира шоу-бизнеса поздравляют защитников с этим днем. Они выражают пожелания Украине быстрой победы, о чем также решила высказаться Саливанчук.

«Но на самом деле каждый день – ваш! Потому что без вас новый день не наступил бы для украинского народа. Нельзя осознать всю жертвенность и смелость вашей души!

Поздравляем вас с глубокой благодарностью и уважением! Ваше мужество и готовность служить нашей стране всегда были и будут являться примером преданности и патриотизма для всего украинского общества» - написала Саливанчук.

Саливанчук также пожелала украинским героям быть крепкими и выносливыми, сопроводив обращение новыми личными кадрами. Именно фотосессия Анны Саливанчук и смутила некоторых украинок, которые посчитали данные фото неуместными.

«Вы считаете уместно в почти обнаженном виде с сексуальным подтекстом приветствовать наших защитников?; где вы видите там обнаженное тело? Красивая, ухоженная, добрая и искренняя женщина!

А Вам побольше ума желаем в этот Великий праздник!; я тоже считаю образ не совсем удачным, не поздравление, а реклама белья; А обнаженное тело должно быть только неухоженным; где вы видите сексуальный подтекст? это украинский стиль рубашка которую когда-то одевали украинки с венчиком это невероятно красиво женственно!» - поспорили украинки под постом Саливанчук.

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