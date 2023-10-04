На своей странице Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, насколько легко и быстро можно приготовить аппетитные свиные ребра барбекю. Пошаговый рецепт вместе с необходимыми ингредиентами был опубликован "Масшер Шефом" в Instagram.

Вот что вам понадобится:

1 кг свиных рёбер

Маринад, считается в соотношении 3:2:1 столовые ложки: коричневый сахар, копчёная паприка, чеснок в гранулах

Итак, приступим к приготовлению:

Тщательно промойте свиные рёбра и удалите пленку с внутренней стороны, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Подготовьте маринад, объединив все указанные ингредиенты в одной емкости.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, обваляйте рёбра в приготовленном маринаде, убедившись, что они хорошо покрыты смесью, и оставьте их мариноваться в холодильнике на 12-24 часа.

Совет: для удобства маринования рёбер можно поместить в пластиковые пакеты-слайдеры. Это позволит сохранить соки рядом с мясом, а также сэкономит место в холодильнике, подмечает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Если у вас есть несколько полосок рёбер, заверните каждую из них в прочную фольгу так, чтобы жир не вытекал, и все соки оставались внутри.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, по истечении указанного времени выньте рёбра из маринада, тщательно намажьте их качественным соусом BBQ и посыпьте зеленью лука.

Теперь у вас есть отличный рецепт для создания вкусных свиных рёбер барбекю, который можно легко приготовить дома.

Последние новости Украины:

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.