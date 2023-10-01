"Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как самостоятельно приготовить вкуснейшее овсяное печенье, которое станет отличным перекусом в дороге, а также понравится детям.

Для этого рецепта Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

150 г овсяных хлопьев

100 г пшеничной муки

30 г семян льна

70 г растительного масла (лучше оливковое)

50 г апельсинового сока

60 г меда

60 г изюма (лучше темных сортов)

5 г разрыхлителя

60 г орешков

цедра апельсина и щепотка соли

+ сахарная пудра по желанию

Из овсяных хлопьев "Мастер Шеф" Владимир Ярославский делает муку с помощью блендера. Орешки измельчаем.

Изюм ошпариваем кипятком и даем помокнуть минут 10. Сливаем воду, добавляем мед и в блендере также делаем однородную смесь.

"Все ингредиенты смешиваю в чаше кухонного комбайна с насадкой «лопатка», далее даю тесту минут 30 постоять в холодильнике под пленкой. Формирую кружочки, обваливаю их в сахарной пудре - это опционально 😉 приплескиваю ладонями", - объясняет "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом, и выпекаем в разогретой до 185 градусов духовке примерно 20 минут, пока не начнет румяниться. Даем печенью остыть и можно смаковать. Но "Мастер Шеф" Ярославский добавил, что на второй день оно становится еще вкуснее.

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