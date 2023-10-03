В этот раз "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как вкусно приготовить куриную печень и идеальный гарнир к ней.
Для этого рецепта Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- 300 г очищенной печени
- 200 г лука
- 180-150 г моркови
- 50 г стебля сельдерея
- 30-40 г белого вина
- соль, перец черный и душистый
- 50 г сливочного масла
- свежий шалфей
- тимьян и чеснок по желанию
Овощи "Мастер Шеф" Владимир Ярославский нарезает кубиком, обжаривает сначала морковь, затем добавляет лук, обжаривает его, дальше сельдерей и под конец чеснок.
Промытую печень выкладываем прямо сверху на обжаренные овощи и даем немного полежать – поджариться. Потом добавляем белое вино, накрываем крышкой и тушим на маленьком огне минут 20, периодически помешивая.
После этого "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет соль, шалфей и перец по вкусу, тушит еще 5 минут уже без крышки, добавляет сливочное масло и «затягивает» им соус.
Отдельно готовим поленту Таранья. Для этого берем:
- 70 г крупы (50/50 кукурузная + гречневая)
- 340 г молока
- соль
- 15 г сливочного масла
- 20 г пармезана
Молоко "Мастер Шеф" Владимир Ярославский доводит до кипения и постоянно помешивая, добавляет крупу. Варим на малом огне 12-15 минут (будет немного альденте). Затем добавляем сливочное масло, снимаем с огня и вмешиваем тертый пармезан.
Выкладываем на тарелку поленту, а сверху рагу из печени – и можно смаковать.
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