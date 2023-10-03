В этот раз "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как вкусно приготовить куриную печень и идеальный гарнир к ней.

Для этого рецепта Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

  • 300 г очищенной печени
  • 200 г лука
  • 180-150 г моркови
  • 50 г стебля сельдерея
  • 30-40 г белого вина
  • соль, перец черный и душистый
  • 50 г сливочного масла
  • свежий шалфей
  • тимьян и чеснок по желанию

рецепт, "Мастер Шеф"

Овощи "Мастер Шеф" Владимир Ярославский нарезает кубиком, обжаривает сначала морковь, затем добавляет лук, обжаривает его, дальше сельдерей и под конец чеснок.

Промытую печень выкладываем прямо сверху на обжаренные овощи и даем немного полежать – поджариться. Потом добавляем белое вино, накрываем крышкой и тушим на маленьком огне минут 20, периодически помешивая.

Владимир Ярославский

После этого "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет соль, шалфей и перец по вкусу, тушит еще 5 минут уже без крышки, добавляет сливочное масло и «затягивает» им соус.

Отдельно готовим поленту Таранья. Для этого берем:

  • 70 г крупы (50/50 кукурузная + гречневая)
  • 340 г молока
  • соль
  • 15 г сливочного масла
  • 20 г пармезана

Молоко "Мастер Шеф" Владимир Ярославский доводит до кипения и постоянно помешивая, добавляет крупу. Варим на малом огне 12-15 минут (будет немного альденте). Затем добавляем сливочное масло, снимаем с огня и вмешиваем тертый пармезан.

Выкладываем на тарелку поленту, а сверху рагу из печени – и можно смаковать.

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