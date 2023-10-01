На ютуб-канале "Голосу країни" опубликовали фрагмент выпуска нового сезона, в котором показали выступление Андрея Жучковского. Парень пришел на проект, чтобы исполнить свою давнюю мечту. Для выступления он выбрал популярную песню исполнителя CHEEV "Гарно так", однако сильно волновался.

Тем не менее тренеры решили дать шанс молодому исполнителю, к нему повернулись сразу два кресла – Ивана Клименко и Юлии Саниной. Судьи сразу отметили, что с вокалом Андрею придется много работать, как и с волнением.

"У меня очень много вокалистов, очень сильных, в команде. Если вы смелый, вы пойдете ко мне. Я не могу сказать, что все было идеально, очень много работы над вашим голосом. Но мне кажется, что я смогу это сделать", - сказала Юлия Санина, обращаясь к участнику.

Затем слово взял Иван Клименко: "Смотрите, вы, наверное, сильно волновались, потому что были неточности в вашем исполнении. И я, на самом деле, до последнего думал, поворачиваться или нет. Но в конце я решил дать вам шанс. Я решил, что хочу вас поддержать, готов подсказать, готов помочь поставить вокал, готов подобрать правильную песню, но придется много работать".

Андрей Жучковский пообещал тренерам, что готов работать и в конечном итоге решил пойти в команду Юлии Саниной. Собственно, он стал последним, десятым участником в ее команде.

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