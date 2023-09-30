На этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как самостоятельно приготовить глазированные сырки.

"Это лакомство, которое любят и дети, и взрослые. Хорошо смакуют с кофе по-испански, а детям к этому десерту можно предложить домашний лимонад", - советует "Мастер Шеф" Химене-Браво.

Для этого рецепта судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

• Творог – 300 г

• Сливочное масло (комнатной температуры) – 30 г

• Сахарная пудра – 30 г

• Вареная сгущенка – 70 г

• Шоколад – 200 г

• Растительное масло – 20 г

• Кокосовая стружка для присыпки

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Творог "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отправляет в чашу блендера и перебивает до однородности. Затем добавляем сливочное масло, сахарную пудру и смешиваем все с помощью силиконовой лопатки.

Получившуюся творожную массу и сгущенку выкладываем либо в отдельные кондитерские мешки, либо в обычные пакеты ("Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использовал пакеты-слайдеры).

Далее формируем сырки, выкладывая на пищевую пленку сырную массу, полоску сгущенки и снова накрывая ее сырной массой. Закручиваем сырки в пленку и замораживаем.

Тем временем смешиваем растопленный шоколад с растительным маслом.

Подмороженные сырки достаем из морозильной камеры, вставляем в них шпажки и погружаем в шоколадную глазурь. Затем достаем шпажки, посыпаем сырки кокосовой стружкой – и можно наслаждаться.

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