Известный украинский музыкант исполнитель и продюсер Саша Чемеров, который прославился своими дуэтами с Бумбокс и Христиной Соловий, рассказал, что у него не сложилось сотрудничество с Лободой. При этом он отметил, что у Монатика это сотрудничество удалось.

Об этом Саша Чемеров рассказал в интервью на ютуб-канале Алины Доротюк.

По словам Чемерова, сначала он делал песню, которая должна была стать дуэтом Лободы и Александра Реввы. Однако Лобода не смогла спеть эту песню. Также был случай, когда она попросила спродюсировать для нее песню.

Саша Чемеров, скриншот: YouTube

"Она просто не смогла спеть эту песню. Мы там несколько раз ее пытались записать, и просто в конце она сказала: "Все, я не могу, я не буду". Это один раз. А другой раз она хотела, чтобы я для нее спродюсировал песню. Я ей сделал там пять вариантов, хотя мы договорились, что я сделаю три. Сделал пять, что-то ей все равно не подошло, но все равно она использовала мою идею и сделала эту песню", - рассказал Саша Чемеров.

Светлана Лобода

Также, как рассказал продюсер, с Лободой сотрудничал Монатик, и у них это сотрудничество сложилось.

"Насколько я знаю, Монатик, когда писал для нее песню, он там сделал больше 100 вариантов. Я не знаю, какая песня, но сам факт – больше 100 вариантов. Я так не работаю, ну я не даю себя использовать таким образом", - рассказал Чемеров.

Саша Чемеров, скриншот: YouTube

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