Известный украинский музыкант исполнитель и продюсер Саша Чемеров, который прославился своими дуэтами с Бумбокс и Христиной Соловий, рассказал, что у него не сложилось сотрудничество с Лободой. При этом он отметил, что у Монатика это сотрудничество удалось.

Об этом Саша Чемеров рассказал в интервью на ютуб-канале Алины Доротюк.

По словам Чемерова, сначала он делал песню, которая должна была стать дуэтом Лободы и Александра Реввы. Однако Лобода не смогла спеть эту песню. Также был случай, когда она попросила спродюсировать для нее песню.

"Она просто не смогла спеть эту песню. Мы там несколько раз ее пытались записать, и просто в конце она сказала: "Все, я не могу, я не буду". Это один раз. А другой раз она хотела, чтобы я для нее спродюсировал песню. Я ей сделал там пять вариантов, хотя мы договорились, что я сделаю три. Сделал пять, что-то ей все равно не подошло, но все равно она использовала мою идею и сделала эту песню", - рассказал Саша Чемеров.

Также, как рассказал продюсер, с Лободой сотрудничал Монатик, и у них это сотрудничество сложилось.

"Насколько я знаю, Монатик, когда писал для нее песню, он там сделал больше 100 вариантов. Я не знаю, какая песня, но сам факт – больше 100 вариантов. Я так не работаю, ну я не даю себя использовать таким образом", - рассказал Чемеров.

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