Накануне победитель "Голос країни" из команды Нади Дорофеевой Сергей Лазановский представил клип на свою новую песню "Важливо".

Новую видеоработу Сергей Лазановский разместил на YouTube, но случился неприятный инцидент: на канал артиста прилетел страйк. Поэтому на своей странице в Instagram певец вынужден был разместить видеообращение к поклонникам, в котором поблагодарил всех за поддержку и объяснил, что произошло.

"Имею неприятный инцидент, но это опыт🙈 На YouTube прилетел СТРАЙК... Кто в этом шарит, тот знает, что это плохо влияет на продвижение видео🥹 Но я благодарю вас всех, что были рядом со мной вчера🫶🏻 Для меня это ВАЖНО 😊 Внимательно послушайте все видео полностью, и айда делать хорошие дела вместе😇", - написал Сергей Лазановский под видео.

"Видео не набирает просмотров, видео не попадает в рекомендации по моей опрометчивости, которую я, к сожалению, сделал не осознавая. Хочу посоветовать своим коллегам по цеху: пожалуйста, проверяйте свои электронные почты, это очень важно. Ну ничего, так происходит в жизни, значит, этот опыт для чего-то мне дан", - добавил Сергей Лазановский.

Но звезда "Голос країни" Лазановский подчеркнул, что это все мелочи, а самое важное сейчас — ценить тех, кто защищает нас на фронте, поэтому артист призвал украинцев приобщаться к сборам на нужды защитников.

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