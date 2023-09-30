Астрология дает ценную информацию о наших личностях, отношениях и жизненном пути, она также углубляется в менее пикантные аспекты человеческой натуры, такие как склонности к манипулированию.

В этой статье мы рассмотрим 5 самых манипулятивных знаков зодиака, проливая свет на их характеристики, не вынося суждений.

1. Скорпион

Скорпион, водный знак, управляемый Плутоном, известен своей яркой и притягательной личностью. Они обладают глубокой способностью читать людей и ситуации, которую иногда можно использовать в своих интересах. Скорпионы яростно защищают свои секреты, что делает их умелыми манипуляторами, когда они того пожелают. Однако важно отметить, что не все Скорпионы используют свои силы во злых целях. Их манипулятивные тенденции часто проистекают из желания защитить себя или своих близких.

2. Рыбы

Рыбы, управляемые Нептуном и связанные с водой, характеризуются чуткой и сострадательной натурой. Однако именно эта эмпатия может привести к тому, что они начнут тонко манипулировать ситуациями. Рыбы склонны играть на эмоциях, заставляя других чувствовать вину или сочувствовать им. Они не обязательно манипулируют ради личной выгоды, но могут прибегнуть к такой тактике, когда считают, что это ради общего блага.

3. Близнецы

Близнецы, воздушный знак, управляемый Меркурием, известны своим остроумием, обаянием и способностью к адаптации. Их склонность к манипулированию часто проявляется в способности использовать свое обаяние, чтобы влиять на других. Близнецы умеют убеждать и могут использовать свое коммуникативное мастерство, чтобы манипулировать ситуацией в свою пользу. Важно понимать, что не все Близнецы умеют манипулировать, но их коммуникативные навыки могут сделать их грозными людьми в этом отношении.

4. Весы

Весы, воздушный знак, которым управляет Венера, известны своим чувством равновесия и дипломатией. Они могут манипулировать в своем стремлении к гармонии и справедливости. Весы могут использовать свое обаяние и дипломатию, чтобы манипулировать ситуациями, представляя их так, чтобы они соответствовали их представлениям о справедливости и равновесии. Они не всегда могут иметь корыстные мотивы, а скорее стремятся создать гармонию, даже если это иногда означает искажать истину.

5. Рак

Рак, водный знак, которым управляет Луна, глубоко связан с эмоциями и семейными узами. Хотя по своей природе они заботливы и заботливы, они также могут манипулировать, когда дело доходит до защиты своих близких. Раки могут прибегнуть к эмоциональным манипуляциям, чтобы защитить свою семью и друзей от вреда. Их намерения основаны на любви и защите, что делает их манипулятивные тенденции сложной смесью эмоций.

Источник: astrotalk.com.

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