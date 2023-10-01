Популярная украинская актриса и героиня реалити-шоу "Холостяка" Ксения Мишина, которая рассказала о том, как ей удалось избавиться от лишних 12 килограммов, поделилась снова личными замечаниями. В этот раз Мишина получила много различных комментариев в свой адрес.

«Общество счастливо столь насколько оно едино. Но единственный у него шанс быть только тогда, когда люди перестают смотреть на других через призму осуждения.

Каждый раз подвергаясь негативному суждению обязательно нужно задуматься над тем, что сейчас мы несем в мир, делаем ли его лучше, и что оставляем в сознании другого человека. Ведь все обязательно возвращается. И все это непременно о Нас» - заявила Мишина.

Она призвала также украинцев в жить и помнить о доброте, эмпатии, жить во взаимной поддержке. Истина в том, что счастливые становятся еще счастливее, потому что знают как быть счастливыми, заявила Мишина и подметила, что ради хорошей жизни в мире старается каждый день несмотря на критику.

Ранее Мишина рассказала, что еще недавно лишний вес ее очень беспокоил, и поэтому она начала сотрудничать с профессионалами, чтобы бороться с лишним весом.

Мишина подчеркнула, что процесс похудения весьма прост, но требует последовательности. Она также поделилась важностью правильного питания и различия между физическим и психологическим голодом.

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