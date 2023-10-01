Сергей Бабкин недавно попал в скандал из-за того, что исполняет русскоязычные песни во время выступлений за границей, а среди организаторов его концертов есть россияне. Кроме того, многих возмутил новый манипулятивный трек певца "Зрада".

В этот раз на своей странице в Instagram Сергей Бабкин рассказал о важной для него годовщине.

"Оказывается, что на днях исполнилось 5 лет с выхода альбома «Музасфера» - моей первой полностью украиноязычной пластинки. Этот релиз был во многих смыслах настоящей вехой для меня. Как многие из вас помнят, до 2016 почти все мои песни были на русском, кроме некоторых единичных произведений, которые мы записали с 5'nizza. На альбоме 2016-го уже было 5 композиций на украинском. А на «Музасфере» на украинском уже были все 13!», — пишет Сергей Бабкин.

Сергей Бабкин добавил, что «Музасфера» стал первым альбомом, который они выдали на виниле, а также похвастался, что две песни этого альбома – «Де Би Я» и «Хто Далі Йде» – уже шестой год звучат по радио.

Ранее Сергей Бабкин рассказывал, что родился и вырос в Харькове, поэтому первым усвоил русский язык, и только когда он начал писать песни, его начал привлекать украинский. Сейчас со СМИ, в соцсетях и на любых публичных мероприятиях Бабкин общается только на украинском, а также все больше общается на нем в быту.

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Напомним, жена Сергея Бабкина резко ответила на критику за выступления мужа на русском языке.

Также сообщалось, что Сергей Бабкин сообщил о трагедии с известным украинским актером.

Кроме того, Politeka.net писала о скандале, в который попал Сергей Бабкин из-за концерта.