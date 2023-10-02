Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась своим оригинальным рецептом вкусных блинов-мешочков с соленой начинкой. Инструкцию по приготовлению этого блюда кулинар Татьяна Литвинова опубликовала на своем собственном канале на YouTube.

Ингредиенты:

Для блинов:

300 г яиц (примерно 6 штук)

500 мл молока (3,2% жирности)

250 мл кипятка

250 г пшеничной муки

1 столовая ложка сахара

40 г растительного масла

30 г сливочного масла

1 чайная ложка соли

Для начинки:

300 г шампиньонов

200 г репчатого лука

150 мл сливок (15% жирности)

30 мл масла Гхи

100 г сыра Моцарелла

Зеленый лук для завязывания

1 чайная ложка соли

Приготовление:

Начните с приготовления начинки. Вымойте грибы и порежьте их. Затем измельчите лук в блендере, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

"Мастер Шеф" Литвинова также добавляет, разогрейте сковороду и добавьте масло Гхи (или другое растительное масло). Обжаривайте порезанный лук до мягкости. Затем добавьте нарезанные грибы. Подсолите, поперчите и добавьте сливки.

Пока сливки выпариваются, опустите молодой лук в кипяток, советует "Мастер Шеф" Литвинова. Затем добавьте сыр, грибы и заверните начинку в виде мешочков, завязав их зеленью лука. Затем отправьте их в духовку на 5 минут. После этого дайте им остыть, поделилась "Мастер Шеф" Литвинова.

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