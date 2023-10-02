Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась своим оригинальным рецептом вкусных блинов-мешочков с соленой начинкой. Инструкцию по приготовлению этого блюда кулинар Татьяна Литвинова опубликовала на своем собственном канале на YouTube.
Ингредиенты:
Для блинов:
- 300 г яиц (примерно 6 штук)
- 500 мл молока (3,2% жирности)
- 250 мл кипятка
- 250 г пшеничной муки
- 1 столовая ложка сахара
- 40 г растительного масла
- 30 г сливочного масла
- 1 чайная ложка соли
Для начинки:
- 300 г шампиньонов
- 200 г репчатого лука
- 150 мл сливок (15% жирности)
- 30 мл масла Гхи
- 100 г сыра Моцарелла
- Зеленый лук для завязывания
- 1 чайная ложка соли
Приготовление:
Начните с приготовления начинки. Вымойте грибы и порежьте их. Затем измельчите лук в блендере, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
"Мастер Шеф" Литвинова также добавляет, разогрейте сковороду и добавьте масло Гхи (или другое растительное масло). Обжаривайте порезанный лук до мягкости. Затем добавьте нарезанные грибы. Подсолите, поперчите и добавьте сливки.
Пока сливки выпариваются, опустите молодой лук в кипяток, советует "Мастер Шеф" Литвинова. Затем добавьте сыр, грибы и заверните начинку в виде мешочков, завязав их зеленью лука. Затем отправьте их в духовку на 5 минут. После этого дайте им остыть, поделилась "Мастер Шеф" Литвинова.
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