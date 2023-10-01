Гайтана решила помочь своему отцу найти новую жену-украинку.

На своей странице в Instagram Гайтана разместила пост, в котором рассказала, что ее папа стал вдовцом в начале прошлого года, но не теряет надежды встретить новую любовь.

"Моего Папу в Конго называют украинцем ❤️ , потому что каждый день он следит за новостями, сочувствует людям, молится чтобы был мир и покой 🙏🏽. К сожалению, в начале 2022 умерла еще и его жена, с которой они прожили счастливые годы. Это было горе, мучительная боль… Но жизнь продолжается. Папа снова мечтает встретить свою любовь и жениться", — пишет Гайтана.

Гайтана рассказала, что ее отец родился в 1956 году, сейчас уже на пенсии. Живёт в г.Браззавиль, имеет свой дом. По словам певицы, он энергичный, темпераментный мужчина, человек верующий, каждое воскресенье ходит в церковь (католик).

"Всю свою жизнь он помогает людям и детям. В его доме всегда жили дети сестер, братьев, которых он воспитывал как своих до самого университета. Папа человек сильный, мудрый, все его слушают и уважают, поэтому в доме всегда много гостей. Он любит качественную жизнь, вкусную, полезную еду и выглядит всегда безупречно. У него на огороде растут самые вкусные фрукты;), 2 дерева манго, авокадо. 🥰", — добавила Гайтана.

Певица также подчеркнула, что Конго – центральная Африка, там всегда жарко, поэтому возможной избраннице ее папы нужно очень любить лето.

Последние новости Украины:

Напомним, лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка резко высказался о "зраде" от известных певиц.

Как сообщала Politeka, скандальная история с Андреем Данилко в США получила продолжение.

Также Politeka писала, что Каменских эмоционально высказалась о тяжелой жизни и получила меткий ответ.