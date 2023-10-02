На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился простым рецептом ирландского содового хлеба, который не требует использования дрожжей.
- 340 г цельнозерновой пшеничной муки;
- 115 г пшеничной муки высшего сорта;
- 400 г так называемого "buttermilk" (сыворотка), хотя подойдет любая кислая среда, такая как вино, уксус или разведенная в воде лимонная кислота;
- 1 ч. ложка соли;
- 1,5 ч. ложки соды.
Процесс приготовления начинается с смешивания всех сухих ингредиентов в миске, затем добавляется кислое молоко и все хорошо перемешивается, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Получившееся клейкое тесто выкладывается на посыпанный мукой коврик и немного месится. Это делается не слишком интенсивно, чтобы не испортить тесто.
Ирландский содовый хлеб обычно выпекается в круглой форме, предварительно смазанной маслом и посыпанной мукой. Однако для выпекания можно также использовать противень, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво подмечает, тесто размещается в форме, делается два надреза в форме креста и накрывается крышкой. Затем форму ставят в разогретую духовку при 220 градусах на 30 минут. После этого крышку снимают и выпекают еще 15 минут. Перед подачей хлебу необходимо дать остыть.
Эктор Хименес-Браво отмечает, что такой хлеб не хранится долго и его главное предназначение - насытить.
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