На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала, как приготовить вкуснейший суп из цветной капусты.

"Мастер Шеф" Ольга Мартыновская напомнила, что цветная капуста по содержанию полезных веществ превосходит все другие виды капусты. Она содержит витамины группы А, В и С, микроэлементы (кальций, магний, железо, фосфор), клетчатку, белки, полезные углеводы и имеет всего 30 калорий на 100 грамм продукта.

Для этого рецепта судья "Мастер Шеф" Мартыновская берет такие ингредиенты.

1 луковица – порей или репчатая

20 г сливочного масла (или растительного масла)

1/2 головки цветной капусты (0,5 кг)

100 мл сливок/молока/растительного молока

овощной или куриный бульон (можно заменить на 1 ст.л. смеси сухих овощей)

Рецепт очень прост. "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская нарезает лук и тушит его в сотейнике на сливочном масле до белого цвета. Добавляем разобранную на небольшие кусочки цветную капусту, заливаем все бульоном и провариваем.

Далее либо перебиваем все блендером и добавляем сливки, либо добавляем сливки и уже потом перебиваем. Добавляем мелко нарезанную петрушку, соль и перец по вкусу, каплю оливкового масла и можно наслаждаться.

"Суп можно сделать постным – идеальный обед или ужин с подсушенным хлебом! На видео у меня не идеальная консистенция, потому что нужен погружной блендер, или высокий банный 👌 В кутере идеальной текстуры не добьешься, к сожалению", — добавила "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская.

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