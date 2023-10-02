На этот раз "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить наггетсы из минтая.

Для наггетсов нам понадобятся следующие ингредиенты:

450 г филе минтая

35 г сливок

1 маленькое яйцо

60 г жареного лука (жарим на среднем огне на растительном или сливочном масле до золотистого цвета)

соль и молотый перец

Для кляра Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет:

75 г муки

75 г крахмала

соль, паприка, карри

вода – примерно 150-180 г

Из размороженного филе минтая "Мастер Шеф" Владимир Ярославский прямо через кухонное полотенце отжимает лишнюю влагу.

Нарезаем рыбу произвольными кусочками и отправляем в чашу блендера вместе с жареным луком, яйцом, сливками. Добавляем соль, белый молотый перец и перебиваем все до однородности.

Маленькую доску или противень обтягиваем пищевой пленкой и с помощью ложки выкладываем из рыбного фарша небольшие тоненькие изделия любой формы. Эти полуфабрикаты замораживаем. Затем их можно сложить в пакет и хранить в морозилке до месяца.

Чтобы приготовить кляр, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает муку, крахмал и специи, добавляет воду и замешивает жидкое тесто.

"Достаем наггетсы из морозилки, сразу погружаем в муку, затем в кляр и жарим во фритюре примерно 3-5 минуты.❗️Следите за температурой жира - 170 градусов примерно, и чтобы изделие прожарилось", - объясняет "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Готовые наггетсы выкладываем на бумажную салфетку, чтобы избавиться от лишнего жира, и подаем горячими.

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