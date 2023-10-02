На этот раз "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить наггетсы из минтая.
Для наггетсов нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 450 г филе минтая
- 35 г сливок
- 1 маленькое яйцо
- 60 г жареного лука (жарим на среднем огне на растительном или сливочном масле до золотистого цвета)
- соль и молотый перец
Для кляра Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет:
- 75 г муки
- 75 г крахмала
- соль, паприка, карри
- вода – примерно 150-180 г
Из размороженного филе минтая "Мастер Шеф" Владимир Ярославский прямо через кухонное полотенце отжимает лишнюю влагу.
Нарезаем рыбу произвольными кусочками и отправляем в чашу блендера вместе с жареным луком, яйцом, сливками. Добавляем соль, белый молотый перец и перебиваем все до однородности.
Маленькую доску или противень обтягиваем пищевой пленкой и с помощью ложки выкладываем из рыбного фарша небольшие тоненькие изделия любой формы. Эти полуфабрикаты замораживаем. Затем их можно сложить в пакет и хранить в морозилке до месяца.
Чтобы приготовить кляр, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает муку, крахмал и специи, добавляет воду и замешивает жидкое тесто.
"Достаем наггетсы из морозилки, сразу погружаем в муку, затем в кляр и жарим во фритюре примерно 3-5 минуты.❗️Следите за температурой жира - 170 градусов примерно, и чтобы изделие прожарилось", - объясняет "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.
Готовые наггетсы выкладываем на бумажную салфетку, чтобы избавиться от лишнего жира, и подаем горячими.
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