На ютуб-канале "Голосу країни" опубликовали фрагмент выпуска нового сезона, в котором показали выступление украинки со Львова. Девушка по имени Юлия Белей пришла на вокальное шоу с трогательной песней на польском языке.

Как рассказала Юлия, она не случайно выбрала именно эту композицию. Песня была написана польскими исполнителями в начале войны в Украине, и она посвящена украинским детям и войне, через которую им приходится проходить. Даже не зная польского языка, эта композиция пробирает до мурашек. И ее участница спела в знак благодарности Польше, которая приняла миллионы украинцев за время полномасштабной войны.

Стоит отметить, что к Юлии Белей повернулись сразу два тренера – Надя Дорофеева и Иван Клименко. В итоге после нескольких секунд размышлений, участница решила пойти в команду Дорофеевой.

Восторженные пользователи в комментариях поддержали Юлию теплыми словами:

"Какая красивая и умная девчонка. У меня мурашки от ее исполнения. Спасибо вам, поляки, за все, что делаете для Украины".

"Великолепная и талантливая девушка. Спасибо за талант и благодарю, что делаете такое благородное дело".

"Очень хороший вокал, достойная победы".

"Просто гордость распирает. Чрезвычайное выступление".

"Молодец, ты прекрасна и твой голос классный".

"Браво, отличное исполнение, волшебный голос! Болеем за тебя".

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