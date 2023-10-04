В этот раз "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить печеный томат с сальсой.

"А вы знали что томаты лучше всего смакуют, когда теплые? Попробуйте и удивитесь! Печеный томат, соль хлопьями и ароматная сальса - такое я впервые отведал давненько в известном ресторане в Мадриде", - рассказал "Мастер Шеф" Ярославский.

Для сальсы Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

сладкий красный лук

чеснок

острый красный перец

зелень петрушки и кинзы

сок лайма или лимона

соль и немного оливкового масла

Все ингредиенты сальсы мелко нарезаем и смешиваем. Также "Мастер Шеф" Ярославский советует добавить немного подкопченной паприки.

"Томат выбираем большой и очень ароматный, сладкие сорта. Можно немного надрезать кожуру вверху, можно и просто так. Но ставим на большой огонь и держим, чтобы только кожура лопнула и легко снялась", — объясняет шеф-повар.

Очищенный от кожуры томат надрезаем на 4-6 частей, но не дорезаем в районе плодоножки, чтобы она держала помидор вместе.

"Солю в середину и еще раз кладу на гриль, минуты на 4, чтобы он стал теплым в середине. 🔥на тарелку кладу томат, хорошо поливаю сальсой, добавляю поджаренные креветки и смакую! (можно есть и без креветок, так тоже очень вкусно)", - добавил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

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