В этот раз "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить печеный томат с сальсой.
"А вы знали что томаты лучше всего смакуют, когда теплые? Попробуйте и удивитесь! Печеный томат, соль хлопьями и ароматная сальса - такое я впервые отведал давненько в известном ресторане в Мадриде", - рассказал "Мастер Шеф" Ярославский.
Для сальсы Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- сладкий красный лук
- чеснок
- острый красный перец
- зелень петрушки и кинзы
- сок лайма или лимона
- соль и немного оливкового масла
Все ингредиенты сальсы мелко нарезаем и смешиваем. Также "Мастер Шеф" Ярославский советует добавить немного подкопченной паприки.
"Томат выбираем большой и очень ароматный, сладкие сорта. Можно немного надрезать кожуру вверху, можно и просто так. Но ставим на большой огонь и держим, чтобы только кожура лопнула и легко снялась", — объясняет шеф-повар.
Очищенный от кожуры томат надрезаем на 4-6 частей, но не дорезаем в районе плодоножки, чтобы она держала помидор вместе.
"Солю в середину и еще раз кладу на гриль, минуты на 4, чтобы он стал теплым в середине. 🔥на тарелку кладу томат, хорошо поливаю сальсой, добавляю поджаренные креветки и смакую! (можно есть и без креветок, так тоже очень вкусно)", - добавил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.
Последние новости Украины:
Напомним, Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" дал рецепт идеальных домашних чебуреков.
Как сообщала Politeka, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал очень простой и вкусный рецепт шарлотки.
Также Politeka писала, что Владимир Ярославский поделился рецептом невероятно вкусных ленивых вареников.