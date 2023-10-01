На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт приготовления торта без выпечки. А самое замечательное, что его приготовление очень просто, и вам даже не понадобится духовка, считает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Ингредиенты:
- 300 граммов крекера;
- 100 граммов сливочного масла;
- 1,5 ложки какао;
- Плитка шоколада;
- 900 граммов крем-сыра комнатной температуры;
- 150 граммов сахарной пудры;
- 1 пакетик ванильного сахара;
- 250 граммов жирных сливок 33%;
- 5 граммов желатина;
- 20 граммов воды;
- 250 граммов молочного шоколада;
- 150 граммов сливок для ганаша;
- 30 граммов воздушных рисовых шариков.
Приготовление:
Измельчите крекеры до состояния крошек и смешайте их с какао и растопленным сливочным маслом, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Отдельно замочите желатин в прохладной воде.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, распределите кусочки шоколада вдоль бортов формы, а на дно выложите приготовленную крекерную массу, плотно придавая ей форму, используя стакан. Затем поместите основание в морозильную камеру на 15 минут.
В глубокой миске сочетайте крем-сыр, сахарную пудру, ванильный сахар и сливки, аккуратно перемешивая массу до получения однородной текстуры, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Растопите желатин и добавьте к нему небольшое количество творожной массы. Перемешайте и влейте эту смесь обратно в общую массу крем-сыра.
Выньте форму из морозильной камеры и залейте внутреннюю часть приготовленной творожной массой. Поставьте торт в морозильник на 15 минут.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво рекомендует, по прошествии времени смешайте шоколад с горячими сливками и рисовыми шариками. Залейте этой массой верх торта и оставьте в холодильнике на 12 часов.
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