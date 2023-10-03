Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова, поделилась с вами рецептом этого аппетитного десерта, который легко приготовить в домашних условиях.
Рецепт тыквенно-апельсинового пудинга:
Ингредиенты:
- 100 граммов риса;
- 100 миллилитров воды;
- 200 миллилитров 2,5% молока;
- 300 граммов запеченной тыквы;
- 1 яйцо;
- Сок и цедра 1 апельсина;
- 1 банан;
- Ванильный сахар;
- Соль;
- Мед.
Приготовление:
Очистите и помойте тыкву, разрежьте её пополам, заверните в фольгу и запекайте в духовке при 180 градусах в течение 25-30 минут или до мягкости, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, в кастрюле объедините молоко с водой, добавьте рис и варите на медленном огне до готовности.
Помойте и очистите апельсин, натрите его кожуру на крупной терке, а затем выжмите сок.
Очистите банан от кожуры и нарежьте его кружочками, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
В блендере измельчите запеченную тыкву до получения пюре, затем добавьте в него апельсиновый сок, цедру, яйцо и тщательно перемешайте до однородной консистенции.
Снимите кастрюлю с рисовой кашей с огня и добавьте тыквенное пюре, ванильный сахар и тщательно перемешайте.
"Мастер Шеф" Литвинова советует, выложите пудинг в тарелку, добавьте мед и украсьте его кружочками банана.
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