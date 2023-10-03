Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила рецепт десерта с рисом и тыквой.

Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова, поделилась с вами рецептом этого аппетитного десерта, который легко приготовить в домашних условиях.

Рецепт тыквенно-апельсинового пудинга:

Ингредиенты:

100 граммов риса;

100 миллилитров воды;

200 миллилитров 2,5% молока;

300 граммов запеченной тыквы;

1 яйцо;

Сок и цедра 1 апельсина;

1 банан;

Ванильный сахар;

Соль;

Мед.

Приготовление:

Очистите и помойте тыкву, разрежьте её пополам, заверните в фольгу и запекайте в духовке при 180 градусах в течение 25-30 минут или до мягкости, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, в кастрюле объедините молоко с водой, добавьте рис и варите на медленном огне до готовности.

Помойте и очистите апельсин, натрите его кожуру на крупной терке, а затем выжмите сок.

Очистите банан от кожуры и нарежьте его кружочками, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

В блендере измельчите запеченную тыкву до получения пюре, затем добавьте в него апельсиновый сок, цедру, яйцо и тщательно перемешайте до однородной консистенции.

Снимите кастрюлю с рисовой кашей с огня и добавьте тыквенное пюре, ванильный сахар и тщательно перемешайте.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, выложите пудинг в тарелку, добавьте мед и украсьте его кружочками банана.

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